تنفيذ 47 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

أسفرت الحملات الأمنية بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن، وكافة الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة عن تنفيذ (47803) حكم قضائى متنوع، بإجمالى (5524) محكوم عليه.ضمت (183) حكم جناية، (15206) حكم حبس جزئى، (3163) حكم حبس مستأنف، (22251) حكم غرامة، (7000) حكم مخالفة.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات.