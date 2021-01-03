ضبط 29552 قضية تموينية متنوعة خلال شهر

أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا، عن ضبط 29552 قضية تموينية متنوعة، و4793 مقهى مخالف، وغلق 16660 محلًا مخالفًا لقرار الغلق، في مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تم ضبط 173795 سائق نقل جماعي.يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية، في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.