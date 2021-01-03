ضبط 17 طن «ملح سياحات» غير صالحة للاستهلاك بكفر الشيخ

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية من ضبط (17 طن "ملح سياحات") غير صالحة للاستهلاك ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية ويشكل خطرًا على الصحة تمهيدًا لاستخدامه فى عملية التصنيع لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك معمل ألبان "بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.