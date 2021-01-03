قطاع أمن المنافذ يضبط 8 عمليات تهريب خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (8) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية – مستحضرات تجميل).وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط (1) قضية.وفى مجال الأمن العام تم ضبط (25) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1225) مخالفة مرورية متنوعة.وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (252) حكم قضائى متنوع.وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط عدد (3) قضايا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.