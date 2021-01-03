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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تشريح جثة مدرسة قتلت على يد زوجها في مدرسة ببولاق

الأحد 03/يناير/2021 - 12:40 م
جثة
جثة
ندى حمدي
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة مدرسة قتلت على يد زوجها بعدما مزق جسدها بعدة طعنات في المدرسة التي تعمل بها بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، لخلافات بينهما حول الإنفاق على المنزل، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتلقى اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إخطارا بمقتل معلمة داخل مدرسة ببولاق الدكرور، وانتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وتبين العثور على جثة سيدة وقد فارقت الحياة إثر إصابتها بعدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسد.

وتبين من التحريات التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، أن خلافات نشبت بين الزوجين منذ فترة عقب ترك الزوج لعمله في إحدى الدول العربية، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد وعدم قدرته على توفير نفقات المنزل.

و أضافت التحريات أن المتهم انتظر زوجته أمام المدرسة التي تعمل بها، وما أن وصلت تتبعها للداخل وسدد لها عدة طعنات لتسقط غارقة في دمائها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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