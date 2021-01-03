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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أغلى سائل في العالم.. «سم العقرب» بـ39 مليون دولار

الأحد 03/يناير/2021 - 12:30 م
سم العقرب
سم العقرب
وكالات
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تصدر سم العقرب كأغلى سائل في العالم الذي ينتمي لفصيلة تسمى "مطارد الموت"، رغم كونه أحد أخطر الحيوانات على وجه الأرض.

ويبلغ ثمن الجالون الواحد من سم العقرب 39 مليون دولار (الجالون يساوي حوالي 3.8 لتر)، أي أن الحصول على قطرة واحد ستكلفك 130 دولارا.

ويعود السعر الباهظ للسائل إلى صعوبة الحصول على العقارب نفسها، كذلك عملية استخلاص السم منها، إذ يمكن الحصول على ميليجرام واحد فقط من كل عقرب.

ولجمع جالون من السم يتم استخلاص السائل من 2.64 مليون عقرب، وفق ما ذكر موقع "بيزنس إنسايدر".

ويقول خبراء في عالم الحيوان إن لدغة "مطارد الموت" مؤلمة أكثر بمئة مرة من لسعة نحلة، علما بأن سمها يستخدم في تطوير عدد من الأدوية.

فعلى سبيل المثال يرتبط مركب "الكلوروتوكسينات" بالخلايا السرطانية التي تكون بالدماغ والعمود الفقري، الأمر الذي يسهم في تحديد حجم الأورام الخبيثة وموقعها بدقة.

كما استخدم سم العقارب سابقا في محاربة الملاريا، وتم تجريبه مع الفئران لعلاج أمراض العظام، على أمل أن تكشف النتائج عن حلول مستقبلية لأمراض خطيرة تصيب البشر.

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