تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 3-1-2021

حالة الطقس في مصر اليوم الأحد





وعن الشبورة والضباب









وعن الرياح

1 - تكون حالة البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.







درجات الحرارة اليوم العظمى الصغرى



(القاهرة 21 12.. الإسكندرية 21 12.. وادى النطرون 20 11.. طنطا 21 12.. شبين الكوم 21 12.. دمنهور 21 12.. بلطيم 21 14.. مطروح 21 09.. السلوم 20 10.. سيوة 20 06.. بورسعيد 22 14).



الطقس اليوم (دمياط 22 13.. الزقازيق 21 12.. المنصورة 21 12.. الاسماعيلية 22 12.. السويس 21 12.. العريش 21 11.. رفح 20 11.. رأس سدر 20 12.. نخل 20 07.. نويبع 24 19.. طابا 22 13.. كاترين 20 03.. الطور 24 12.. شرم الشيخ 26 17.. الغردقة 24 15.. مرسى علم 24 16.. الفيوم 21 08).



حالة الطقس (بنى سويف 21 08.. المنيا 21 07.. أسيوط 22 07.. سوهاج 23 08.. قنا 24 09.. الأقصر 25 09.. أسوان 26 10.. ادفو 26 11.. أبوسمبل 25 11.. الوادى الجديد 25 07.. شلاتين 26 18.. ابو رماد 25 17.. حلايب 24 19.. رأس حدربة 25 18).

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2 - أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.(القاهرة 21 12.. الإسكندرية 21 12.. وادى النطرون 20 11.. طنطا 21 12.. شبين الكوم 21 12.. دمنهور 21 12.. بلطيم 21 14.. مطروح 21 09.. السلوم 20 10.. سيوة 20 06.. بورسعيد 22 14).(دمياط 22 13.. الزقازيق 21 12.. المنصورة 21 12.. الاسماعيلية 22 12.. السويس 21 12.. العريش 21 11.. رفح 20 11.. رأس سدر 20 12.. نخل 20 07.. نويبع 24 19.. طابا 22 13.. كاترين 20 03.. الطور 24 12.. شرم الشيخ 26 17.. الغردقة 24 15.. مرسى علم 24 16.. الفيوم 21 08).(بنى سويف 21 08.. المنيا 21 07.. أسيوط 22 07.. سوهاج 23 08.. قنا 24 09.. الأقصر 25 09.. أسوان 26 10.. ادفو 26 11.. أبوسمبل 25 11.. الوادى الجديد 25 07.. شلاتين 26 18.. ابو رماد 25 17.. حلايب 24 19.. رأس حدربة 25 18). 1 - تكون حالة البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية. تشهد البلاد صباحًا شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.وعن الرياح

تشهد مصر في الأيام الحالية تقلبًا شديدًا بين الرياح والشبورة المائية والبرودة الشديدة، فيتساءل المواطنون داخل جمهورية مصر العربية عن تغيرات الطقس ودراجات الحرارة بشكل يومي ولحظي أيضًا.وننشر لمتابعي «الدستور» توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي:وتشهد مصر بدءًا من فجر اليوم الأحد درجات حرارة مائلة للدفء نهارًا على (القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية، شمال الصعيد)، وطقسًا دافئا على جنوب سيناء، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.كما تشهد ليلا طقسًا باردًا على (القاهرة، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء)، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.