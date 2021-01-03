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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 3-1-2021

الأحد 03/يناير/2021 - 08:03 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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تشهد مصر في الأيام الحالية تقلبًا شديدًا بين الرياح والشبورة المائية والبرودة الشديدة، فيتساءل المواطنون داخل جمهورية مصر العربية عن تغيرات الطقس ودراجات الحرارة بشكل يومي ولحظي أيضًا.

وننشر لمتابعي «الدستور» توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي:

حالة الطقس في مصر اليوم الأحد


وتشهد مصر بدءًا من فجر اليوم الأحد درجات حرارة مائلة للدفء نهارًا على (القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية، شمال الصعيد)، وطقسًا دافئا على جنوب سيناء، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

كما تشهد ليلا طقسًا باردًا على (القاهرة، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء)، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وعن الشبورة والضباب

تشهد البلاد صباحًا شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن الرياح

1 - تكون حالة البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

2 - أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

العظمى الصغرى

(القاهرة 21 12.. الإسكندرية 21 12.. وادى النطرون 20 11.. طنطا 21 12.. شبين الكوم 21 12.. دمنهور 21 12.. بلطيم 21 14.. مطروح 21 09.. السلوم 20 10.. سيوة 20 06.. بورسعيد 22 14).

الطقس اليوم

(دمياط 22 13.. الزقازيق 21 12.. المنصورة 21 12.. الاسماعيلية 22 12.. السويس 21 12.. العريش 21 11.. رفح 20 11.. رأس سدر 20 12.. نخل 20 07.. نويبع 24 19.. طابا 22 13.. كاترين 20 03.. الطور 24 12.. شرم الشيخ 26 17.. الغردقة 24 15.. مرسى علم 24 16.. الفيوم 21 08).

حالة الطقس

(بنى سويف 21 08.. المنيا 21 07.. أسيوط 22 07.. سوهاج 23 08.. قنا 24 09.. الأقصر 25 09.. أسوان 26 10.. ادفو 26 11.. أبوسمبل 25 11.. الوادى الجديد 25 07.. شلاتين 26 18.. ابو رماد 25 17.. حلايب 24 19.. رأس حدربة 25 18).

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