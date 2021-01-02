جولة سياحية لإعلاميى جنوب السودان بأهرامات الجيزة

زار وفد الإعلاميين من دولة جنوب السودان، اليوم السبت، أهرامات الجيزة للتعرف على واحدة من عجائب الدنيا السبع وأشهر معالم مصر السياحية.وجاءت هذه الزيارة بعد مشاهدة عرض الصوت والضوء الذي نظمه مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة منذ يومين، ليشاهد المتدربون الأهرامات وأبوالهول نهارًا وبشكل أكثر وضوحًا.وأشاد الوفد بضخامة وعظمة الأهرامات وروعة الحضارة المصرية القديمة، وقدم أحد المشرفين المصاحبين للوفد شرحًا مفصلًا للمعالم الأثرية بالمنطقة ونبذة عن التاريخ المصري.وفي نهاية الجولة، حرص المتدربون على ركوب الخيل والجمال والتقاط العديد من الصور التذكارية.تأتي هذه الزيارة ضمن البرنامج الترفيهي والسياحي المعد لفعاليات الدورة التدريبية المتخصصة للإعلاميين من جنوب السودان، والتي ينظمها مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية.