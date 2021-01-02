هل سيقام عزاء للراحل وحيد حامد؟.. أشرف زكي يجيب

نعى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الكاتب والسيناريست الكبير الراحل وحيد حامد، قائلا: "كان وطني حتى النخاع، لا أحد يزايد على وطنيته وعروبته".













وروى زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: "في أحد الاحتفالات أيام الإخوان، وحيد حامد شاف المتحدث باسم الإخوان موجود قال مين جاب ده هنا يطله بره، في عز حكم الإخوان، ولم يخاف من أحد".













وأردف زكي: "وحيد حامد قيمة كبيرة جدًا، الكلمات لا يمكنها أن تعبر عنه"، مشيرًا إلى أن صلاة الجنازة كانت الظهر، ولو تأخرت لحضرها ملايين يودعونه، وليس الأسرة الفنية فقط، وإنما ملايين المصريين الذين يعشقونه ويعرفون قيمته.







