ننشر الكشوف الأولية للمرشحين لانتخابات فرعية المحامين بجنوب القاهرة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية والمشكلة من نقيب المحامين رجائي عطية، برئاسة وكيل المجلس مجدي سخي، اليوم، الكشوف الأولية للمرشحين في نقابة جنوب القاهرة، وفقًا للجدول الزمني للانتخابات المعلن في وقت سابق.ويتنافس على منصب النقيب 8 مرشحين، أبرزهم إبراھیم وناصر سلیمان ومحمد علي أحمد فھمي وعبدالعزیز الھواري وإبراھیم ماھر العشري.وبدأ تلقى أوراق الترشح خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الماضي، وتبدأ اللجنة في تلقي الطعون والتظلمات والتنازلات خلال الفترة من 3 إلى 5 يناير، وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 9 يناير المقبل بعد الفصل في الطعون والتظلمات.وتجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير وجولة الإعادة يوم 14 فبراير، بينما تعقد المرحلة الثانية في 8 فبراير، وجولة الإعادة يوم 15 فبراير المقبل.