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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

78 وفاة و1200 إصابة جديدة بكورونا فى رومانيا

السبت 02/يناير/2021 - 07:05 م
كورونا في رومانيا
كورونا في رومانيا
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سجلت رومانيا، نحو 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و78 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت إذاعة "صوت رومانيا" الدولية، السبت، أنه جرى تسجيل معظم حالات الإصابة الجديدة في العاصمة بوخاريست، وأنه تم تأكيد إصابة أكثر من 637 ألف شخص بالفيروس حتى الآن في البلاد، فيما وصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة إثر المرض إلى أكثر من 15 ألفًا و900 حالة.

ويرقد 1117 مريضًا بالفيروس بوحدة العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

وبلغ عدد الرومانيين الذين تلقوا اللقاح المضاد لكوفيد-19 من إنتاج شركة فايزر-بيونتيك نحو 12 ألف شخص، ومنذ بدء عملية تحصين الطاقم الطبي في الـ 27 من شهر ديسمبر الماضي، كان هناك ظهور لـ 26 أثرًا جانبيًا طفيفًا.

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