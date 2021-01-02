أبرزهم العلايلى وإلهام شاهين.. فنانون يودعون وحيد حامد بالمقابر (صور)

انتهي منذ قليل تشييع جثمان الكاتب الكبير وحيد حامد إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، بعد الصلاة عليه في ساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد.وحضر صلاة الجنازة عدد من الفنانين الذين رافقوا الجثمان حتى اللحظات الأخيرة بالمقابر، وكان من ضمن الحضور الفنان كريم عبدالعزيز والفنان عزت العلايلي والمخرج الكبير محمد عبدالعزيز والفنانة إلهام شاهين والفنان أحمد حلمي والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والسيناريست تامر حبيب، وجمال سليمان والناقدة علا الشافعي، والفنانة السورية سوزان نجم الدين، والمخرج مروان حامد نجل الكاتب الراحل وحيد حامد.وعلمت "الدستور" أن أسرة الكاتب الراحل اكتفت بأخذ واجب العزاء على المقابر أثناء تشييع الجثمان ولن يتم إقامة عزاء نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.رحل الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، فجر اليوم السبت، عن 77 عامًا، بعدما وافته المنية فى العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.