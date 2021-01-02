أسقف أسيوط يترأس تسبحة كيهك بكاتدرائية الملاك ميخائيل اليوم

يترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، مساء اليوم، تسبحة كيهك بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط.واحتفلت الكنائس المصرية المختلفة، أول أمس الخميس، بعيد رأس السنة الميلادية، بإجراءات احترازية مشددة، وقررت إيبارشيات الكنائس الأرثوذكسية والأسقفية تعليق احتفالات رأس السنة الميلادية بالكنائس والإيبارشيات، منعًا للتجمعات والازدحام تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.