مطران المنيا يترأس قداس بداية العام الجديد

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان.شارك مطران النيا في الصلاة الأب بطرس يعقوب، راعي الكنيسة، والأب إسحق قليني، كما قدمت إحدى بنات الكنيسة هديه تذكارية لنيافة المطران مقدمة من راعي الكنيسه وشعب الرعية، حيث عبر نيافة الأنبا باسيليوس عن فرحته بوجوده وسط الرعية التي خدمت بها 1980.وألقى الأنبا باسيليوس كلمة العظة بعنوان "نصائح للعام الجديد"، وعقب العظة، كرم نيافته أبناء الرعية من الخريجين، وقدم كورال أطفال التربية الدينية فقرة من الترانيم. وفي نهاية القداس، صلي نيافته صلاة للقديس يوسف البتول بعد إعلان قداسه البابا فرنسيس تخصيص هذه السنة للقديس يوسف البتول.وختم نيافة الأنبا باسيليوس صلاة القداس الإلهي بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية، متمنيًا لهم عاما سعيدًا.