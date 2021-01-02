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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

اليوم.. محاكمة موظف اختلس 1.5 مليون جنيه بالسيدة زينب

السبت 02/يناير/2021 - 09:46 ص
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم السبت، محاكمة "م.ع.ع" مراجع بمأمورية إحدى المحاكم لاتهامه باختلاس أموال من جهة عمله بمقدار مليون ونصف المليون جنيه.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة، عن المتهم بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفته موظفا عموميا وآخر سبق الحكم عليه، اختلسا أموالًا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلسا مبلغا ماليا مقداره مليون و543 ألفا و69 جنيها المملوك لجهة عملهما والسابق لهما تحصيله من عملاء المأمورية محل عملهما بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما لتوريده لخزينة المحكمة محل عملهما، فاحتسباه لنفسيهما بنية تملكه على النحو المبين بالأوراق حال كونهما من مندوبي التحصيل، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ذلك بأنهما في ذات الزمان والمكان.

وأضاف أمر إحالة المتهم وآخر سبق الحكم عليه للمحاكمة الجنائية، أنهما ارتكبا تزويرًا في محررات رسمية هي دفاتر المراجعة الصادرة عن جهة عملهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بإثبات المتهم الثاني بدفاتر المراجعة "71 حسابات" والمتهم الأول بحوافظ التوريد بتحصيل مبالغ مالية أقل من المحصلة فعليًا والمثبتة بأصل قسائم التحصيل والمستحق توريده لجهة عملهما على خلاف الحقيقة، حال كون كل منهما المختص بتحريرهما، واستعملا تلك المحررات وما تم إثباته بها فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها للاحتجاج بما ثبت بها سترًا لجريمتهما وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 213 و214 من قانون العقوبات.

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