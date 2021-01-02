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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فنزويلا تعتزم فرض إغلاق صارم لمدة أسبوع لإبطاء تفشى كورونا

السبت 02/يناير/2021 - 04:23 ص
كورونا في فنزويلا
كورونا في فنزويلا
وكالات
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قالت نائبة الرئيس الفنزويلي،لاديلسي رودريحيز، إن فنزويلا ستطبق إغلاقًا صارمًا لمدة أسبوع اعتبارًا من يوم الإثنين لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس»، سيتبع الأيام السبعة أسبوع من الإجراءات الأكثر مرونة.

وقالت رودريجيز: «قرر الرئيس نيكولاس مادورو، بعد فحص حالة التطور الوبائي لكوفيد 19 خلال شهر ديسمبر، استئناف خطة 7 + 7 مع بدء إجراءات إغلاق صارمة يوم الإثنين 4 يناير في منتصف الليل حتى يوم الأحد العاشر من الشهر نفسه».

وأعلن مادورو، يوم الثلاثاء الماضي، أن فنزويلا توصلت إلى اتفاق بشأن توفير 10 ملايين جرعة من لقاح «سبوتنيك» الروسي، وهو لقاح قوبل بالتشكيك، لكنه يستخدم أيضًا في دول مثل بيلاروس والأرجنتين.

وحذر مادورو في اليوم التالي المواطنين من التراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، أثبتت الاختبارات إصابة 113 ألفًا و562 شخصًا بفيروس كورونا في فنزويلا، بينما توفي 1028 شخصًا.

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