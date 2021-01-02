المغرب يسجل 1777 إصابة و37 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المغربية 1777 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، نزولا من 1861 أمس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 440970.وأعلنت الوزارة عن 37 وفاة جديدة بالفيروس ارتفاعا من 33 وفاة الخميس، ليصبح إجمالي الوفيات 7425 حالة.وأشارت الصحة المغربية إلى تماثل 2134 حالة للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 409638.