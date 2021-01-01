«تعليم الوادي الجديد» تحصد خامس الجمهورية بمسابقة أجمل لحن

أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن قطاع التعليم بالمحافظة حصد المركز الخامس على مستوى الجمهورية بمسابقة أجمل لحن للمرحلة الثانوية للطالبة أردينا جمال فتحي بمدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة.ووجه تهنئته لتوجيه التربية الموسيقية ومشرف العمل لهذا الجهد الملموس وحصاد هذا المركز المتميز ومنح الفرص للطلاب لإظهار مواهبهم.وأكد دعمه الكامل للأنشطة التربوية المختلفة الهادفة والتي من شأنها إكساب الطلاب العديد من المهارات إلى جانب تنمية وصقل مواهبهم المختلفة.