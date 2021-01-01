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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

للمرتبطين.. كيف تستغل 2021 في تحسين علاقتك بشريك الحياة؟

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:02 م
جريدة الدستور
إسلام جمال
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مع بداية العام الجديد، يأمل الكثيرون بأن تحمل 2021 الخير والنجاح في كافة المجالات الحياتية، سواء عملا أو علاقة بشريك حياة وحتى الأصدقاء.

وتعتبر العلاقة العاطفية من الأمور الهامة والضرورية، التي يسعى الكثيرون في الوصول إلى شريك العمر المناسب والملائم لشخصيته.

وكعادة الكثير من العلاقات الاجتماعية، قد يشوب العلاقة العاطفية بسن الزوج والزوجة أو الأحبة، بعض المشكلات، التي إذا تركت تسببت في عواقب نفسية كبيرة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة صفيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن بداية العام الجديد فرصة لتجديد الدورة الدموية للعلاقة العاطفية.

وأشارت عبد السلام، إلى أن بداية عام جديد يمثل بداية حياة جديدة علي الطرفين اغتنامها من خلال البوح بالأسرار ووضع خطط الحياة للعام الجديد، بالإضافة إلى تجنب أخطاء العام المنقضي.

وعن تقديم الهدايا، قالت استشاري الطب النفسي، أن تبادل الهدايا بين الأزواج من الأمور التي تساهم بشكل كبير في نحسين العلاقة الزوجية، بالإضافة إلى خروج المشاعر السلبية.

وبسبب جائحة كورونا يمكن تخصيص وقت للطرف الأخر لسماعة وتبادل الآراء، بالإضافة إلى تخصيص وقت للعب والمرح مع باقي أفراد الأسرة.

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