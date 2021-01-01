وزارة التضامن الاجتماعي.. طريقة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

المرحلة الأولى من بطاقة الخدمات المتكاملة

مكينة الكشف الطبي

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي العمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة من خلال التعاون مع وزارة الصحة والسكان بشمول جميع ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبي كما تم تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية، والنزاهة، وتراعي في نفس الوقت السرعة في أداء الخدمة، بالإضافة الى التوسع في عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي ليصل إلى (45) لجنة على مستوى الجمهورية.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم إصدار 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال عام 2020.وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي الخدمات المقدمة لهم إلكترونيًا خاصة بطاقة الخدمات المتكاملة تسهيلًا عليهم، على الرابط، من خلال ملء النموذج الموجود على الموقع الذي يحتوي على أسئلة أساسية عن الاسم والرقم القومي ونوع الإعاقة والعنوان والسن والحالة الاجتماعية ورقم الهاتف.وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة قررت فتح باب التسجيل في المرحلة الأولى لأصحاب الإعاقات الشديدة والتي تنقسم إلى 13 إعاقة وهي:- الشلل الدماغي.- الشلل الرباعي -النصفي الطولي أو السفلي.- ضمور العضلات.- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.- الإعاقات المتعددة.- البتر متعدد الأطراف.- فقد البصر التام.- فقد السمع التام ( ديسيبل فأكثر).- متلازمة داون.- صغر أو كبر حجم الرأس.Hydrocephalus or Microcephaly- طيف التوحد.- ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ).- الجذام.وأكدت أنه تم تقديم دعم نقدي لعدد ل مليون و100 الف شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه مصري، كما تم إصدار ما يقرب من 60 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة في (27) محافظة خلال الفترة من 32020 وحتى 30 62020.