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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

وفاة القمص باسيليوس المقاري أحد تلاميذ الأب متى المسكين

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:45 م
القمص باسيليوس المقاري
القمص باسيليوس المقاري
مونيكا جرجس
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أعلن دير أبومقار بوادي النطرون، وفاة القمص باسيليوس المقاري، أحد تلاميذ الأب متى المسكين.

وولد الأب باسيليوس المقاري عام 1934 ثم ترهب عام 1974 بدير أبومقار برية شيهيت.

والراهب القمص باسيليوس المقاري قضي ما يقرب من أربعين عاما راهبا بدير أبومقار برية شيهيت؛ بالإضافة إلى أنه كان ضمن آباء المدرسة اللاهوتية بدير أبومقار بوادى النطرون.

والراهب القمص "باسيليوس المقارى" له العديد من المقالات والدراسات الوثائقية، التى تسهم فى الحفاظ على تعاليم الكنيسة القبطية ومنها مقال شهرى فى مجلة مرقس، والأحد، وهناك دراسات أكاديمية منها دراسات فى آباء الكنيسة، التدبير الإلهى فى تأسيس الكنيسة، والتدبير الإلهى فى بنيان الكنيسة، السلطان الروحى والتقليد القانونى الكنسى فى اختيار وإقامة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

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