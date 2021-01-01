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فن

أحداث مسلسل جمال الحريم الحلقة 14

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:23 م
جمال الحريم
جمال الحريم
محمد مجدي
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تعرض مجموعة قنوات DMC مسلسل «جمال الحريم» بشكل شبه يومي على شاشتها، حيث عرض مؤخرًا مسلسل «جمال الحريم» الحلقة 14 الذي حقق نجاحًا كبيرًا بين الجمهور لما فيه من سابنس وقصة مليئة بالغموض والرعب.

وقابل مسلسل «جمال الحريم» ردود أفعال إيجابية للغاية من قبل المشاهدين في جميع بلدان العالم العربي، بعد عرض حلقاته الأولى والتي اتسمت بطابع أعمال الرعب.

أحداث مسلسل جمال الحريم الحلقة 14

بدأ مسلسل جمال الحريم الحلقة 14 بحالة خناق بين دينا فؤاد وشقيقتها بسبب مجيئها وهو ضمان حقها في الشقة فقط، لتؤكد لها أنها تعلم بمحادثتها الهاتفية مع زوجها، وبالفعل لم تنكر ذلك، بل أكدت أن ما تريد الحصول عليه هو شرع الله وأنها لم تصدق ما تقوم به من تمثيل.

وتواصلت الحلقة 14 من مسلسل جمال الحريم بأن هناك شيخًا سوف يأتى ليرى إن كانت ممسوسة أو مخاوية لتضحك دينا فؤاد بشكل خبيث، وكأنها تدبر شيئًا مع الجن العاشق، في إطار من الرعب المتواصل.

وتنتهي الحلقة بمشاجرة كبيرة لدينا فؤاد مع زوجها "طالبة منه أن لا يأتي بالشيوخ لأنهم نصابين ومخاويين وهي لا تعترف بهذه الأمور تمامًا".

أبطال مسلسل جمال الحريم 

ينتمي المسلسل إلى أعمال الـ 45 حلقة، وهو من بطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، ورنا رئيس، وهدى الأتربى، ومحمد شاهين، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، وعلى رأسهم الفنان صلاح عبد الله، تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفى.

مواعيد عرض مسلسل جمال الحريم 

ويعرض مسلسل جمال الحريم من الأحد إلى الأربعاء فى تمام الساعة 8 مساء على قناة DMC ويعاد الساعة 3 صباحًا، و12.30 ظهرًا، أما على قناة DMC دراما، فيعرض الساعة 11 مساء ويعاد الساعة 2.45 صباحًا، و9 صباحًا، و3.45 مساء.

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