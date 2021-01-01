رومانيا تسجل 4 آلاف إصابة جديدة و74 حالة وفاة جراء كورونا

سجلت رومانيا 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، و74 حالة وفاة متعلقة بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت إذاعة (صوت رومانيا) أن إجمالي عدد الإصابات تخطى حاجز الـ636 ألف حالة؛ بينهم 566 ألفًا و365 حالة تعافٍ.وبلغ إجمالي حصيلة حالات الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 15 ألفًا و800 حالة، بينما يرقد 1111 مريضًا بوحدات الرعاية المركزة لتلقي العلاج اللازم.ووصل عدد الرومانيين المقيمين خارج البلاد الذين أصيبوا بالفيروس المستجد إلى 7 آلاف و63 مصابًا، توفي منهم 130 شخصًا.