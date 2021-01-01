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الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خلال يناير.. السودان يُنظم احتفالية لتدشين الاستراتيجية الجديدة مع مصر

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:44 م
السودان
السودان
مروة عنبر
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ينظم السودان احتفالية خلال شهر يناير الجاري، لتدشين الاستراتيجية الجديدة التي تُعزز العلاقات مع مصر.

وتستمر الاحتفالية - وفقًا لما هو مخطط - على مدار يومين - تحت رعاية رئيس وزراء السودان، الدكتور عبد الله حمدوك، بحسب تصريحات وكيل وزارة الخارجية السودانية.

وكانت الخارجية السودانية، كشفت أمس عن الاستراتيجية الجديدة لها، مشيرة إلى أنها تعمل على إعطاء أولوية خاصة لتطوير العلاقات مع الأشقاء في جنوب السودان ومصر ودول الجوار.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير محمد شريف، إن الاستراتيجية تهدف إلى خدمة مصالح السودان القومية وترسيخ مبادئ حسن الجوار والابتعاد عن سياسة المحاور، وتمنح أولوية خاصة للعلاقات مع المجموعتين العربية والأفريقية.

وأشار «شريف»، إلى أن الاستراتيجية ستصدر في ثلاثة فصول رئيسية، تتضمن كتابًا تعريفيًا مفتوحًا يُتاح للجميع حول العمل الخارجي بصفة عامة ومجالات عمل الوزارة، وترجمته.

وأوضح أن الجزء الثاني عبارة عن مرجع شامل لعلاقات السودان الثنائية مع الدول الأخرى في كافة أوجهها، السياسية والاقتصادية والقنصلية، بالإضافة إلى العلاقات مع المنظمات والتجمعات الاقليمية والدولية، والقضايا الدولية والإقليمية الراهنة.

فيما سيتناول الفصل الثالث العمل المؤسسي والاستراتيجي، وإعادة هيكلة الوزارة، من حيث ترشيد الانفاق مع الكفاءة والعائد على كل المستويات في مجالات العمل، والاستجابة لتطلعات الشعب السوداني وخدمة قضاياه.

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