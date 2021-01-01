الأنبا يوسف يحتفل ببداية العام الميلادي الجديد

احتفل الأنبا يوسف أبوالخير، المدبر البطريركي لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ببداية العام الميلادي الجديد، وذلك بمطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج.وترأس نيافته صلاة القداس الإلهي، وذلك بمشاركة شعب كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بسوهاج، كما شارك أيضًا القمص بشرى لبيب، وكيل المطرانية، وراعي الكنيسة والقمص مرقس عدلي، سكرتير المطرانية، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الوقائية.