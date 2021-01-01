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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عناوين Books تعيد إصدار أقدم رواية في اليمن والجزيرة العربية

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:49 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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عن دار عناوين Books صدرت في القاهرة٬ رواية "فتاة قاروت" للكاتب اليمني الحضرمي أحمد عبد الله السقاف ضمن سلسلة "بواكير أدبية".

وكانت الرواية قد صدرت لأول مرة في إندونيسيا سنة 1927 ويجمع النقاد على أنها أول رواية يمنية، كما أنها أول رواية في الجزيرة العربية.

ويعرف المؤلف روايته بأنها "رواية غرامية انتقادية تتضمن انتقاد بعض عادات المهاجرين الحضارم في الأرخبيل الهندي"، كما يقدم الأديب السقاف في أسلوب شيّق جملة من أفكاره وآرائه المرتبطة بعادات المهاجرين الحضارم وسلوكهم في الأرخبيل الهندي التي سبق له إن أفصح عنها في صحيفتي (الإصلاح) و(الرابطة العلوية). وسعى المؤلف إلى توظيف شخصيات روايته في سبيل عرض موقفه الرافض لاندماج المولدين الحضارم في المجتمع المحلي في "جاوه".

يذكر أن "أحمد بن عبد الله السقاف" وُلِد في مدينة الشحر بساحل حضرموت - اليمن) عام 1882 وتربَّى في كنف أخواله آل بن عثمان. نشأ وتعلم في الشعر في أسرة عُرِفت بالعلم والدعوة.

درس العلوم الدينية واللغة والأدب، وتوسَّع في اطِّلاعه على العلوم الحديثة. أكمل تعليمه في سيئُون (حضرموت) وحيدر أباد (الهند)، وعمل في مجال التجارة في سنغافورة، وإندونيسيا (جاوة).

هاجر الى إندونيسيا وهو يحمل في جعبته ثقافته وعلومه العربية والإسلامية التي تشرَّبها في اليمن ومنتدياتها عام 1908. بعد أن استقرت أحواله دفعته اهتماماته الأدبية إلى تكريس معظم وقته للقراءة والكتابة.
- قضى ثلاثة عقود من حياته (1909-1948م) متنقلًا بين أقاليم إندونيسيا وبخاصة التي استوطنتها الجاليات اليمنية والعربية، مساهمًا في النهضة الثقافية وفاعلًا في نشر التعليم بين المهاجرين العرب، وذلك من خلال تأسيس المدارس وإدارتها والتي منها: صحيفة "الإصلاح" التي صدرت في سنغافورة في 1916. صحيفة" الرابطة العلوية" عام 1927.

كما صدر له: الصبر والثبات أو ضحية التساهل 1931.

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