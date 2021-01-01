5.7 مليار دولار عجز في ميزانية عمان خلال 2021

ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية على تويتر اليوم الجمعة، أن سلطنة عمان تتوقع أن يبلغ عجز ميزانية 2021 نحو 2.2 مليار ريال (5.7 مليار دولار)، وأنها تخطط للاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية للمساهمة في سد الفجوة.وأضافت أن السلطنة تهدف لجمع نحو 1.6 مليار ريال عبر الاقتراض وسحب المبلغ المتبقي بقيمة 600 مليون ريال من احتياطياتها.وذكرت أن السلطان الجديد هيثم بن طارق صادق على مرسوم يوافق على الخطة المالية.والموازنة مبنية على سعر نفط 45 دولارًا للبرميل، وتتوقع الحكومة إيرادات حكومية بقيمة 8.640 مليار ريال هذا العام بانخفاض 19 بالمائة عن إيرادات 2020 بحسب تقديرات.وتواجه عمان، المصنفة عند درجة دون المستوى الجدير بالاستثمار من جانب جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، عجزًا آخذًا في الاتساع وديونًا كبيرة يحل أجل استحقاقها في السنوات القليلة القادمة، وتسعى لخفض اعتمادها على إيرادات النفط الخام.