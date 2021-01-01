1450 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 1450 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.وأوضحت الكيلة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة و2088 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 86.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.وأكدت وجود 116 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي.