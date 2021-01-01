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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لوصفها بخطافة الرجالة.. رد قاسي من ريهام حجاج على متابعين (صور)

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:04 م
ريهام حجاج
ريهام حجاج
هبه محمد
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شن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا على الفنانة ريهام حجاج، بعد نشرها صورة لها برفقة زوجها محمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز.

و علقت إحدى المتابعات على الصورة في موقع "إنستجرام" قائلة: "اللي ملوش خير في مراته اللي قعدت معاه سنين وولادة ملوش خير في حد"، وردت ريهام:" مين اللي قالك ماكنش ليه خير كنتي معاهم.. وتعرفي علاقته بولاده منين؟.. بلاش هري وقلة أدب وحشر مناخير في حياة الناس".

بينما قالت متابعة أخرى:" اول مره اشوف خطافة رجالة بتتكلم".

وكان رد ريهام عنيف قاسيًا وقالت:" بتتكلم وتعرف تديكي بالجزمة القديمة على بؤك اللي نافخاه على 28.. وحواجبك اللي شبه الشيطانة".
لوصفها بخطافة الرجالة.. رد قاسي من ريهام حجاج على متابعين (صور)
لوصفها بخطافة الرجالة.. رد قاسي من ريهام حجاج على متابعين (صور)

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