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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الليرة التركية تسجل هبوطا جديدا أمام اليورو

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:39 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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مع بداية العام الجديد، سجلت الليرة التركية هبوطا قياسيا أمام اليورو، بلغ 9 ليرات مقابل اليورو، وأوضح معهد الإحصاء التركي ارتفاع العجز التجاري الخارجي للبلاد إلى 5 مليارات دولار في نوفمبر، بارتفاع بنسبة 153.5% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

كما تراجعت الصادرات التركية بنسبة طفيفة بلغت 0.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 16.1 مليار دولار في الشهر، بينما قفزت الواردات بنسبة 15.9% إلى 21.1 مليار دولار.

وبلغت صادرات البلاد منذ بداية العام 151.6 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 8.3%، بينما بلغ إجمالي الواردات 197 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 3.5%.

فيما توقع خبراء اقتصاديون في استطلاع للرأي أجرته رويترز، أن التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يبلغ 14.2% في نهاية 2020 ليتجاوز تقديرات الحكومة بعد ضعف قوي لليرة في معظم العام.

وظل التضخم حول 12% في معظم 2020، قبل أن يرتفع على غير المتوقع فوق 14% في نوفمبر بعد تراجع قيمة الليرة التي هبطت في إحدى المراحل 30% مقابل الدولار منذ بداية العام.

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