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مصر

خطوات التسجيل في المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار (إنفوجراف)

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:06 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
فاتن خديوى
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حددت وزارة الصحة والسكان، فى " إنفوجراف" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" خطوات التسجيل في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة والجراحات العاجلة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تقسيم المستفيدين من خدمات المبادرة إلى فئتين، الأولى تشمل الفئات غير الخاضعين لمظلة التأمين الصحي وعليهم التوجه لأقرب مستشفى حكومي، ويتم الكشف عليه ويعرض على لجنة متخصصة لإصدار القرار، الفئة الثانية تشمل المرضى المؤمن عليهم بالتأمين الصحى وعليهم التوجه لأقرب لجنة تأمين صحي، ويتم الكشف عليه ويعرض على لجنة متخصصة لإصدار القرار.

وأشارت إلى أن المستشفى ستتواصل المستشفى مع المريض، وتحديد معاد للفحص وإجراء العملية، يذكر أن المبادرة تشمل 11 عملية، وهي "قسطرة القلب، جراحات القلب، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحات الرمد، جراحات الأورام، الأوعية الدموية، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، زراعة الكلى، القسطرة المخية".
خطوات التسجيل في المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار (إنفوجراف)
خطوات التسجيل في المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار (إنفوجراف)

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