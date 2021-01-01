كريم عبدالعزيز يهنئ جمهوره بـ2021 عبر «إنستجرام»

هنأ الفنان كريم عبدالعزيز جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بالعام الميلادي الجديد، وعلق النجم على صورته قائلًا: "كل عام وأنتم بخير 2021".وعلى الصعيد المهني، يذكر أن المنتج تامر مرسى، رئيس شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كان قد أعلن عن الجزء الثانى من مسلسل الاختيار، والذى من المقرر أن يقوم ببطولته كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.