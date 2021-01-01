8 محافظات تُقدم كشف حساب مسار العائلة المقدسة لوزير التنمية المحلية

التقى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أعضاء اللجنة الدائمة، والمشرفة على مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة؛ لبحث كل العقبات التي تواجه المشروع، قبل انطلاقه بشكل نهائي خلال الشهور المقبلة، وخلال اللقاء، استعرض الأعضاء بعض المتطلبات، والأعمال التي تجري تزامنًا مع قرب انتهاء أعمال المشروع.وعرض اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أعمال رصف الطريق المؤدي إلى منطقة الفرما بطول 4 كيلومترات، ورفع كفاءة الطرق الداخلية المحيطة بالمنطقة، وكذا أعمال الإنارة داخل المنطقة الآثرية واللوحات الإرشادية والمرورية.كما عرض الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ما حققته المحافظة فيما يخص نقاط المسار وخاصة رفع كفاءة الطرق والمنطقة المحيطة بمنطقة آثار تل بسطا وإنشاء مركز خدمات سياحية متكامل، وتنسيق الموقع العام بالنخيل وإقامة برجولات، وتشييد بوابات تلائم مسارات الزيارة وإعداد عرض متحفي للبئر المقدسة واللافتات الإرشادية وبعض الأعمال الأخرى.هذا وعرض الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، للجهود التي بذلت لإعادة إحياء وتطوير المنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء بسمنود وشارع سعد زغلول بشكل حضاري على كل المستويات خاصة تطوير البنية التحتية.كما عرض نائب محافظ المنيا لأعمال تطوير ساحة مدخل منطقة جبل الطير بمركز سمالوط وبعض أعمال البنية التحتية المقرر الانتهاء منها خلال أيام، فيما عرضت محافظة أسيوط لجهود الانتهاء من رصف وتهيئة بعض الطرق الرئيسية المؤدية لدير العذراء درنكة وأعمال التشجير والتوسعة وتجديد السور الخارجى للدير، وإقامة عدد 3 بوابات وتركيب كشافات الإنارة على الطريق وبعض اللوحات الإرشادية، وسيتم الانتهاء من بعض الأعمال خلال الأيام المقبلة.وجرى عرض محافظة كفرالشيخ ما تم من الترميمات لمبنى كنيسة العذراء مريم بمنطقة سخا، بالإضافة إلى القيام بأعمال التجميل بالشارع الرئيسى بين ميدانى الجامعة والمحطة وإحلال وتجديد ميدان المحطة الرئيسى وإنارتها وزراعة بعض الأشجار فى الشوارع المؤدية للكنيسة، ورصف الطرق المؤدية للكنيسة وإنشاء مناطق لانتظار السائحين والحافلات.واستعرض نواب محافظ القاهرة ما شهدته المحافظة من أعمال في المنطقتين الجنوبية والشرقية لتطوير بعض المناطق في سوق الفسطاط وزراعة النخيل أمام مدخل السوق وشارع الإمامين وأمام مسجد عمرو بن العاص، وإعادة رصف الشوارع المحيطة بالكنسية بالمعادي، وإعادة تجهيز أرصفة المشاة بالمسارات الداخلية للمنطقة بداية من طريق الخيالة حتى مسجد عمرو بن العاص، وببعض أعمال التطوير لمنطقة مصر القديمة وتطوير حديقة النخيل، بالإضافة لبعض اللافتات الإرشادية والمظلات وبعض دورات المياه فى مدخل سوق الفسطاط ومنطقة المعادى ومصر القديمة، بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بشجرة مريم بالمطرية وطلاء 27 من العقارات المجاورة لها، وإعادة ترميم ورصف المنطقة المحيطة، وتكليف متعهد للنظافة في تلك المنطقة، بالإضافة إلى اقتراب الانتهاء من أعمال الصرف الصحى في المنطقة المحيطة.كما أكدت محافظة البحيرة انتهاءها من كل أعمال الرصف والإنارة للطريق المؤدى لأديرة الأنباء بيشوي والبراموس وبيت الوادي، وكذا أغلب أعمال التشجير وزراعة النخيل، وتم الانتهاء من اللوحات الإرشادية ومخاطبة وزارة الزراعة لتخصيص قطعة الأرض لإقامة بعض الأعمال المرتبطة بالمشروع وخاصة استراحة السائحين، وتم الاتفاق على إبقاء الخيمة البانورامية في موقعها، والقيام بأعمال الإنشاءات بالتنسيق والتعاون بين الأديرة والمحافظة بالشكل الذي يُحقق الهدف المنشود منها.ووجه اللواء محمود شعراوي، في ختام الاجتماع، المحافظات بسرعة استكمال ما تبقى من أعمال تطوير ورفع كفاءة بعض نقاط المسار خلال الأيام المقبلة، مشيدًا بما عرضته المحافظات من جهود قبل وبعد انطلاق هذا المشروع المهم.