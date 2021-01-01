تحرير 228 محضرا تموينيا وإعدام 178 كيلو لحوم فاسدة في المنوفية

قامت الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بشن حملة تفتيشية على المحال التجارية ومحلات الجزارة بمراكز تلا والشهداء والباجور ومنوف خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 2020، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري.وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين جنح أمن دولة بمركز منوف والتحفظ على ما يقرب من 64 كجم لحوم حية مذبوحة خارج السلخانة، كما تم إعدام 178 كجم عبارة عن لحوم حية مذبوحة خارج السلخانة ولحوم مجمدة وأسماك ودواجن منتهية الصلاحية، كما تم إعدام بعض المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.وفي ذات السياق قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بشن حملات تموينية مكبرة خلال يومين متتاليين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير 228 محضر تمويني تنوع ما بين 91 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و137 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأعلي من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار تكثيف الحملات وتطبيق القانون على الجميع وعدم التهاون مع المخالفين.