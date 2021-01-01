رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

عرض ضوء في لندن تكريمًا للعاملين بقطاع الرعاية الصحية

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:50 ص
عرض ضوء في لندن
عرض ضوء في لندن
وكالات
طباعة
احتفلت لندن بالعام الجديد بإطلاق ألعاب نارية وعرض ضوء، تكريمًا لجهود للعاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية وشخصيات مهمة أخرى، خلال جائحة فيروس كورونا.

وملأت بالإضافة إلى الألعاب النارية فوق نهر التايمز، العديد من الإسقاطات الضوئية السماء فوق ساحة «أو2 أرينا».

ولم يتم السماح للسكان بمشاهدة الألعاب النارية في الشوارع؛ بسبب القيود الناجمة عن فيروس كورونا وبدلًا من ذلك، شاهدوها على شاشات التلفزيون.

وتم عرض شعار هيئة الخدمات الصحية الوطنية في صورة قلب، بينما انطلق صوت طفل يقول «شكرًا لكم أبطال الخدمة الصحية الوطنية».

وظهرت صورة أيضا للكابتن سير، توم مور100 عام، الذي جمع 33 مليون جنيه (45 مليون دولار)، بالسير في الفناء الخلفي لمنزله، وقت العزل.

وقال عمدة لندن، صادق خان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «لكل العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، هذه الليلة، تضيء سماء لندن لتقول شكرًا كثيرًا لكم».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصر: تصريحات الخارجية الإثيوبية «تجاوز سافر وتغطية لإخفاقات داخلية»

«العليا للفيروسات»: مصر في بداية ذروة موجة كورونا الثانية

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

الصور

image description

من أسيوط للقاهرة.. قصة هروب طفل من زوجة والده بحثا عن والدته (صور)

image description

بقبعات بابا نويل.. شباب أسوان يرقصون على كورنيش النيل احتفالا بالعام الجديد (صور)

image description

فض سوق الجمعة بدمياط

image description

رأس البر بلا زوار.. حملة موسعة تمنع الاحتفالات والغرباء

image description

رئيس جامعة دمياط يقرر استمرار مناقشات الماجستير والدكتوراه

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 1- 1-2021

«الصحة»: عدد الأطفال المصابين بـ«كورونا» لا يتجاوز 1% من إجمالى المرضى

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

رئيس «بيونتيك»: الكميات المطلوبة من لقاح كورونا ستتضح نهاية يناير

تركمانستان تُحارب فيروس كورونا بـ«نبتة الحرمل»

عرض ضوء في لندن تكريمًا للعاملين بقطاع الرعاية الصحية

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 1-1-2021

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

أسرار فيلم «أولاد حارتنا».. هل يظهر الجبلاوى؟

عصمت النمر: لا توجد تسجيلات لـ«أغانى العوالم والخلاعة»

عصمت النمر يكشف الأغاني المفقودة لأم كلثوم

صدور طبعة مصرية من رواية «مأساة كاتب القصة القصيرة»