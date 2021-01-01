رئيسة تايوان: مستعدون لإجراء حوارات مع الصين

قالت تساي إينج وين، رئيسة تايوان اليوم الجمعة، إن الجزيرة مستعدة لإجراء محادثات مجدية مع الصين، على قدم المساواة إذا كانوا على استعداد لتنحية المواجهة جانبًا، لتمد يدها مجددًا لبكين خلال كلمتها بمناسبة العام الجديد.وتواجه تايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها، ضغوطًا متزايدة من بكين التي كثفت نشاطها العسكري بالقرب من الجزيرة.وتقول الصين إنها ترد على التواطؤ بين واشنطن وتايبه حيث أغضبها تنامي الدعم الأمريكي لتايوان، التي تتمتع بالحكم الذاتي، وتعتبر ذلك تمهيدًا لإعلان الجزيرة الاستقلال الرسمي، وهو ما يُمثل خطًا أحمر للصين.وقالت تساي في كلمتها التي أدلت بها من مكتبها إن النشاط العسكري الصيني بالقرب من تايوان خلال العام الماضي؛ يُهدد السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي.وأضافت: «أود التأكيد على أننا لن نتحرك بتهور وسنلتزم بمبادئنا عندما يتعلق الأمر بالعلاقات بين جانبي المضيق».وتابعت: «إذا كانت بكين عازمة على نزع فتيل العداء وتحسين العلاقات عبر المضيق، وفقًا لمبادئ المعاملة بالمثل والكرامة، فنحن على استعداد للتعاون لإجراء حوار هادف، في ترديد لتصريحات أدلت بها في أكتوبر خلال كلمتها بمناسبة العيد الوطني».ولم يصدر أي رد فعل حتى الآن من الصين، كما لم يأتِ الرئيس شي جين بينج، على ذكر تايوان في كلمته بمناسبة العام الجديد مساء أمس الخميس.