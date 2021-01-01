إصابة 3 أشخاص فى عملية طعن بوسط لندن ليلة رأس السنة

أصيب ثلاثة أشخاص في عملية طعن بوسط العاصمة البريطانية لندن في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أعلنت هيئة الإسعاف البريطانية أنه تم نقل رجلين وامرأة إلى المستشفى بعد عمل عنف خطير في وسط لندن.وأصيب الرجلان بعدة طعنات على طريق إدجوير، دبليو 2، بينما أصيبت المرأة بحرح في الرأس.