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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

بقبعات بابا نويل.. شباب أسوان يرقصون على كورنيش النيل احتفالا بالعام الجديد (صور)

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:08 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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مرتدين قبعات بابا نويل مع استخدام الصافرات وترديد الأغنيات، حرص العديد من الشباب على الاحتفال ببداية العام الجديد بشارع كورنيش النيل بمدينة أسوان، مع وصلة رقص وحمل مجموعه منهم على الأكتاف وسط أجواء احتفالية مميزة بمناسبة حلول العام الجديد.

وحرص طفل على ارتداء طاقم بابا نويل وقبعته والتنزه على كورنيش النيل بأسوان برفقة أصدقاءه للاحتفال بالعام الجديد، كما تجول العديد من الأهالي بالشوارع مرتدين قبعات بابا نويل باعتبارها وسيلة مميزه ومفضلة حلال الاحتفال.

الجدير بالذكر أن بعد ألغاء الاحتفالات ببداية العام الجديد نظرَا لحلول الموجه الثانية لفيروس كورونا والحد من انتشاره بين المواطنين، شهد شارع كورنيش النيل بمدينة أسوان ازدحام للأهالي في أطار  الاحتفال ببداية العام بواسطة عائلاتهم وأصدقائهم.
بقبعات بابا نويل.. شباب أسوان يرقصون على كورنيش النيل احتفالا بالعام الجديد (صور)
بقبعات بابا نويل.. شباب أسوان يرقصون على كورنيش النيل احتفالا بالعام الجديد (صور)
بقبعات بابا نويل.. شباب أسوان يرقصون على كورنيش النيل احتفالا بالعام الجديد (صور)
بقبعات بابا نويل.. شباب أسوان يرقصون على كورنيش النيل احتفالا بالعام الجديد (صور)
بقبعات بابا نويل.. شباب أسوان يرقصون على كورنيش النيل احتفالا بالعام الجديد (صور)
بقبعات بابا نويل.. شباب أسوان يرقصون على كورنيش النيل احتفالا بالعام الجديد (صور)
بقبعات بابا نويل.. شباب أسوان يرقصون على كورنيش النيل احتفالا بالعام الجديد (صور)
بقبعات بابا نويل.. شباب أسوان يرقصون على كورنيش النيل احتفالا بالعام الجديد (صور)
بقبعات بابا نويل.. شباب أسوان يرقصون على كورنيش النيل احتفالا بالعام الجديد (صور)
بقبعات بابا نويل.. شباب أسوان يرقصون على كورنيش النيل احتفالا بالعام الجديد (صور)
بقبعات بابا نويل.. شباب أسوان يرقصون على كورنيش النيل احتفالا بالعام الجديد (صور)
بقبعات بابا نويل.. شباب أسوان يرقصون على كورنيش النيل احتفالا بالعام الجديد (صور)

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