رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الجمعة 1-1-2021

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:02 ص
الدولار
الدولار
طباعة
يبحث المصريون كل صباح بشكل مستمر عن سعر الدولار اليوم في مصر، عبر محركات البحث العالمية، وخاصة سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

وينشر «الدستور» سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، والذي شهد ارتفاعًا مع بداية العام الجديد، اليوم الجمعة 1-1-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

ويعد سعر الدولار الرسمي المُعلَن من البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

سعر الدولار اليوم الجمعة 1-1-2021 في مصر

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

15.68 جنيه للشراء

15.78 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.67 جنيه للشراء

15.77 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر
15.67 جنيه للشراء

15.77 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.69 جنيه للشراء

15.79 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة
15.69 جنيه للشراء

15.79 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.68 جنيه للشراء

15.78 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامي
15.69 جنيه للشراء

15.79 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.68 جنيه للشراء

15.78 جنيه للبيع.


وشهد الدولار انخفاضا قدره 43 قرشًا منذ بداية 2020، رغم تفشي جائحة كورونا، وذلك بفضل الزيادة في الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي رغم أزمة فيروس كورونا.

ودخلت في شرايين الاحتياطي تمويلات كثيرة من النقد الأجنبي هي التي أحدثت حالة من الانخفاض في سعر الدولار في السوق المصرفية.

البتكوين تودع 2020 بإرتفاع ساحق أمام الدولار


تخطى سعر بتكوين مستوى 29 ألف دولار، اليوم الخميس، للمرة الأولى، إذ بلغت قيمة العملة الرقمية أربعة أمثالها تقريبا هذا العام في ظل تزايد الاهتمام من كبار المستثمرين وصغارهم على حد السواء.

فقد لامست العملة المشفرة الأكثر رواجًا في العالم مستوى 29 ألفًا و300 دولار قبل أن تنزل 0.67 بالمئة إلى 28774.36 دولار.

وهي مرتفعة بنحو 50 بالمئة منذ أن كسرت حاجز العشرين ألف دولار للمرة الأولى في 16 ديسمبر.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

12 طفلًا مصابين بكورونا في مستشفى الأطفال التخصصى ببنها

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

تفاصيل حفلات ليلة رأس السنة 2021

الصور

image description

فض سوق الجمعة بدمياط

image description

رأس البر بلا زوار.. حملة موسعة تمنع الاحتفالات والغرباء

image description

رئيس جامعة دمياط يقرر استمرار مناقشات الماجستير والدكتوراه

image description

ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

«الصحة»: عدد الأطفال المصابين بـ«كورونا» لا يتجاوز 1% من إجمالى المرضى

تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 1-1-2021

عالم إيطالى: اللقاح لن يكتب النهاية السريعة لـ كورونا

ثروته 77.8 مليار دولار.. تشونج شانشان يتصدر أثرياء الصين وآسيا

بداية صاخبة لـ 2020 ووداع صامت تحت تأثير الجائحة

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

أسرار فيلم «أولاد حارتنا».. هل يظهر الجبلاوى؟

عصمت النمر: لا توجد تسجيلات لـ«أغانى العوالم والخلاعة»

عصمت النمر يكشف الأغاني المفقودة لأم كلثوم

صدور طبعة مصرية من رواية «مأساة كاتب القصة القصيرة»