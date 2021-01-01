سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الجمعة 1-1-2021









ويعد سعر الدولار الرسمي المُعلَن من البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

سعر الدولار اليوم الجمعة 1-1-2021 في مصر سعر الدولار في البنك المركزي المصري



15.68 جنيه للشراء



15.78 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.67 جنيه للشراء



15.77 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك مصر

15.67 جنيه للشراء



15.77 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.69 جنيه للشراء



15.79 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك عودة

15.69 جنيه للشراء



15.79 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.68 جنيه للشراء



15.78 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامي

15.69 جنيه للشراء



15.79 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.68 جنيه للشراء



15.78 جنيه للبيع.





وشهد الدولار انخفاضا قدره 43 قرشًا منذ بداية 2020، رغم تفشي جائحة كورونا، وذلك بفضل الزيادة في الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي رغم أزمة فيروس كورونا.



ودخلت في شرايين الاحتياطي تمويلات كثيرة من النقد الأجنبي هي التي أحدثت حالة من الانخفاض في سعر الدولار في السوق المصرفية.

البتكوين تودع 2020 بإرتفاع ساحق أمام الدولار

تخطى سعر بتكوين مستوى 29 ألف دولار، اليوم الخميس، للمرة الأولى، إذ بلغت قيمة العملة الرقمية أربعة أمثالها تقريبا هذا العام في ظل تزايد الاهتمام من كبار المستثمرين وصغارهم على حد السواء.



فقد لامست العملة المشفرة الأكثر رواجًا في العالم مستوى 29 ألفًا و300 دولار قبل أن تنزل 0.67 بالمئة إلى 28774.36 دولار.



وهي مرتفعة بنحو 50 بالمئة منذ أن كسرت حاجز العشرين ألف دولار للمرة الأولى في 16 ديسمبر. وينشر « الدستور » سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، والذي شهد ارتفاعًا مع بداية العام الجديد، اليوم الجمعة 1-1-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية.ويعد سعر الدولار الرسمي المُعلَن من البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.سعر الدولار في البنك المركزي المصري15.68 جنيه للشراء15.78 جنيه للبيعسعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.67 جنيه للشراء15.77 جنيه للبيعسعر الدولار فى بنك مصر15.67 جنيه للشراء15.77 جنيه للبيعسعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.69 جنيه للشراء15.79 جنيه للبيعسعر الدولار فى بنك عودة15.69 جنيه للشراء15.79 جنيه للبيعسعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.68 جنيه للشراء15.78 جنيه للبيعسعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامي15.69 جنيه للشراء15.79 جنيه للبيعسعر الدولار فى بنك القاهرة15.68 جنيه للشراء15.78 جنيه للبيع.وشهد الدولار انخفاضا قدره 43 قرشًا منذ بداية 2020، رغم تفشي جائحة كورونا، وذلك بفضل الزيادة في الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي رغم أزمة فيروس كورونا.ودخلت في شرايين الاحتياطي تمويلات كثيرة من النقد الأجنبي هي التي أحدثت حالة من الانخفاض في سعر الدولار في السوق المصرفية.تخطى سعر بتكوين مستوى 29 ألف دولار، اليوم الخميس، للمرة الأولى، إذ بلغت قيمة العملة الرقمية أربعة أمثالها تقريبا هذا العام في ظل تزايد الاهتمام من كبار المستثمرين وصغارهم على حد السواء.فقد لامست العملة المشفرة الأكثر رواجًا في العالم مستوى 29 ألفًا و300 دولار قبل أن تنزل 0.67 بالمئة إلى 28774.36 دولار.وهي مرتفعة بنحو 50 بالمئة منذ أن كسرت حاجز العشرين ألف دولار للمرة الأولى في 16 ديسمبر.

يبحث المصريون كل صباح بشكل مستمر عن سعر الدولار اليوم في مصر، عبر محركات البحث العالمية، وخاصة سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.