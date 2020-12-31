بعد تأجيل الامتحانات.. إعلان رابط منصة التعليم المصري

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، أنه مع قرار استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتبارًا من السبت ٢ يناير ٢٠٢١، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، يمكن للطلاب الدخول على منصة التعليم المصري للوصول إلى دليل للطالب والمعلم وولي الأمر.وتتضمن المنصة شرحا وافيا عن كل ما يخص الوسائل التعليمية المختلفة التي توفرها وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل الدراسية، والرابط لكل وسيلة تعليمية وكيفية تحقيق أكبر استفادة من كل وسيلة تعليمية أثناء المذاكرة.ويمكن للطلاب الدخول الآن على منصة التعليم المصري:https:eduhub.moe.gov.eg