«تنسيقية الشباب» تهنئ الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة للشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021، داعين الله أن يتخلص العالم من كابوس جائحة كورونا في العام الجديد.وأكدت التنسيقية في بيان صحفي، أنها تتطلع إلى مزيد من التمكين للشباب والمرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.