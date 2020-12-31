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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سوناطراك الجزائرية تعتزم استثمار 40 مليار دولار خلال السنوات المقبلة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:59 م
شركة سوناطراك عملاق
شركة سوناطراك عملاق النفط الجزائري
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قال توفيق حكار رئيس شركة سوناطراك عملاق النفط الجزائري، إن الشركة تعتزم استثمار نحو 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا في ذات الوقت توقع اختتام السنة المالية 2020 للمجمع بتحقيق نتائج ايجابية.

وأضاف حكار في تصريحات له اليوم "إن برنامجنا الاستثماري للأعوام الخمسة المقبلة سيبلغ 40 مليار دولار، 51 % منها بالعملة الوطنية، مما يعكس تنفيذ سياستنا في إدماج المحتوى المحلي في أنشطتنا والترويج له".

وأوضح أن إدماج المحتوى المحلي في أنشطة المجمع، شكل محورا استراتيجيا للغاية خلال هذه الفترة وهو ما يبرز ارادة سوناطراك الملموسة لتكريس ذلك كجزء من نهج تكاملي للشركات الوطنية فيما يتعلق بإنجاز مشاريعنا وبالتالي ضمان تنفيذ خطط العمل وتحقيق أهدافها والسماح للبلد بتوفير أموال معتبرة من العملة الصعبة ".

وأشار إلى أن ان الانتاج والمبيعات ستشهد نموا خلال 2021 مشيرا ان الفضـل في ذلك يرجع على وجه الخصـوص الى تشـغيل الحقول المحيطة لقاسي الطويـل وحاسي بير الركايز بالإضافة إلى زيادة الانتاج في تينرهـرت واستكمال بناء مشروع تعزيز الضغـط في المنطقة الشمالية بحاسي الرمل.

اما على المدى المتوسط، أكد حكار على استمرار الشركة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق الداخلي والتي ستصل الى حوالي 70 مليـون طـن مكافـئ نفطي ابتـداء مـن عام 2024 مع الحفاظ على مسـتوى الصادرات بما يفـوق 90 مليون طـن مكافـئ نفطي سـنويا.

وأوضح أن ذلك سيكون بفضل بدء تشـغيل حقول جديـدة في المناطق الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية.

وبخصوص السنة المالية 2020، قال حكار إنه "على الرغم من العواقب السلبية الأزمة الصحية لفيروس كورونا فان سوناطراك تتوقع أن تختتم السنة المالية 2020 بنتيجة إيجابية مربحة"، معتبرا أن ذلك هو ثمرة الجهود المشتركة التي بذلها جميع عمال المجمع والمؤسسة من خلال الحد مـن النفقات التشغيلية والاستثمارية.

وأوضح أن سوناطراك تمكنت من إدارة هذه السنة بفاعلية على الرغم من السياق الصعب الناجم عن الوباء.

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