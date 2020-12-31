رسميًا.. إسبانيا تعلن انضمام جبل طارق إلى منطقة شينجن

أعلنت وزيرة الخارجية الإسبانية، ارانشا جونزاليس لايا، اليوم الخميس، عن توصل بلادها مع بريطانيا إلى اتفاق مبدئي يتم بموجبه انضمام منطقة جبل طارق (الذاتية الحكم والتابعة للمملكة المتحدة) إلى منطقة شينجن.وأضافت الخارجية الإسبانية أن هذا يمنع إقامة رقابة حدودية بين منطقة جبل طارق وإسبانيا كحدود خارجية للاتحاد الأوروبي اعتبارا من مطلع العام الجديد.