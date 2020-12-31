رئيس البورصة: شطب 10 رعاة غير ملتزمين أولى خطوات إعادة الهيكلة

كشف الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي بدأت بتحليل الموقف للوقوف على أوجه القصور، وعقد جلسات استماع مع أطراف السوق، واختيار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بعد عقد دراسة مقارنة بين المؤسسات الدولية ذات الخبرة، وعقد ورش عمل بين البنك الأوروبي وأطراف السوق مع تسلم خطة الهيكلة من البنك بعد مراجعتها أكثر من مرة من قبل البورصة، فضلًا عن استعراض خطة الهيكلة مع أطراف السوق المشاركة فى صياغتها، مضيفًا أن خطة التطوير ضمت أولًا هيكلة شاملة لسجل الرعاة المعتمدين، ثانيًا: تطوير قدرات الشركات المقيدة "جانب العرض"، والتواصل مع مديرى استثمار الصناديق المحافظ المالية لتعزيز السويلة "جانب الطلب"، وخطة تسويق وترويج شاملة تتضمن موقع إلكتروني وإطلاق مؤشر تميز.وأوضح فريد، خلال مؤتمر صحفي، عقد عبر فيديوكونفرانس بشأن حصاد البورصة في 2020، خطوات هيكلة وتنقيح سجل رعاة بورصة النيل، والتي بدأت بشطب 10 من الرعاة غير الملتزمين بقواعد عمل الرعاة في المرحلة الأولى، وإضافة 3 شركات جديدة، تشكيل لجنة لإجراء تقييم ثاني للرعاة، وعقد 17 اجتماعًا للتأكد من جاهزيتهم وقدراتهم، وسيتم الإعلان عن نتائج التنقية خلال أيام، وبرنامج تدريبي مكثف لتطوير قدرات الرعاة يتبعه تقييم إضافي، فضلًا عن التنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتسجيل الرعاة المعتمدين من البورصة في سجلات البنك لبدء تفعيل خطة الهيكلة، وتعاقد الشركات المقدية معهم للتطوير والهيكلة وتمويل جزء من إعادة الهيكلة.وأضاف فريد، أنه بالنسبة لتطوير قدرات الشركات المقيدة "جانب العرض"، فإنه تم الاتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتحمل جزء يصل إلى 70% من تكلفة هيكلة الشركات المقيدة، ووافقت البورصة المصرية على المساهمة بجزء من تكاليف التغطية البحثية كجزء أصيل من متطلبات الهيكلة، وستتم متابعة عمل الرعاة في الارتقاء بمستويات الشركات فى المسائل المرتبطة بتطوير علاقات المستثمرين وتوفير تغطية بحثية والحفاظ على مستويات عالية من الشفافية وحوكمة الشركات.وتابع: "أما بالنسبة لمحور خطة تسويق وترويج سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن إدارة البورصة المصرية قررت تقسيم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى سوقين؛ الأول (سوق تميز) ويضم الشركات الأفضل من حيث قوة الأداء المالى والتشغيلى، والثاني (سوق النيل) ويضم باقي الشركات، وانتهت البورصة المصرية من تطوير مؤشر جديد يضم شركات قائمة (تميز)، والمتوقع إطلاقه فى فبراير 2021، والاعتماد عليه كمؤشر لقياس تطور السوق"، مشيرًا إلى أن إدارة البورصة المصرية ستقوم بالانتهاء من تطوير موقع إلكترونى كقناة اتصال أكثر فاعلية لتقديم خدمة متميزة تلبى احتياجات أطراف السوق، ويسلط الضوء على قائمة ومؤشر "تميز"، بل ويمتد ليتضمن مواد تعريفية وترويجية لتحفيز الشركات والأفراد على القيد والاستثمار".واستكمل: "كما ستقوم البورصة باستضافة القيادات التنفيذية لشركات قائمة تميز عبر منصة (EGX TALKS) المطورة من قبل البورصة، للحديث عن آخر تطورات أعمالهم، والمساعدة في نشرها خلال صفحات البورصة على منصات التواصل الاجتماعى وإعلاميًا أيضًا).ولفت إلى أن إدارة البورصة ستعمل على التواصل مع مديري الاستثمار لتعزيز السيولة "جانب الطلب"، وذلك من خلال عقد لقاءات مع مديري استثمار الصناديق والمحافظ المالية المختلفة لتعريفهم بقصص النجاح في السوق، لتحفيزهم على ضخ مزيد من الاستثمارات لتعزيز السيولة والتداول، وترتيب لقاءات ربع سنوية بين مديري علاقات المستثمرين بشركات قائمة تميز ومديري البحوث لاطلاعهم على نموذج عمل الشركة ومصادر إيراداته لزيادة التغطية البحثية لتعزيز السيولة والتداول.