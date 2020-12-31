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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

مايسة عطوة: قرار تأجيل الامتحانات يراعي مصلحة الجميع

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:08 م
مايسة عطوة
مايسة عطوة
محمد جعفر
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أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرار استكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل بداية من 2 يناير المقبل، بالإضافة إلى إجراء امتحانات المراحل التعليمية عقب إجازة منتصف العام فى حالة استقرار أعداد الإصابات بفيروس كورونا، أو تأجيلها للعام الدراسي الثانى.

ووصفت عطوة، خلال البيان اليوم، القرار بـ"الجيد والممتاز للغاية"، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد الأن من مواجهة فيروس كورونا القاتل، مؤكدة أن القرار راعي تخوفات أولياء الأمور والطلاب سواء في المدارس أو الجامعات من انتشار فيروس كورونا وإصابتهم أبنائهم.

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هذا القرار لم يُثر أي دهشة على الإطلاق خاصة وأن الرئيس السيسي يحرص دائمًا على صحة الطلاب وأمنهم وسلامتهم، وأكبر دليل على ذلك هو تأجيل الترم الثاني من العام الدراسي الماضي، وتكررها مرة اخرى خلال الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الجاري.

ووجهت البرلمانية، الشكر والتحية لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم والتعليم العالي علي هذا القرار الحكيم الذي يراعي مصلحة الجميع، طلاب وعاملين ومنظومة كاملة والأسرة المصرية.

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