القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات ومساومة مالكيها بالأميرية

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، اليوم الخميس، من القبض على أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات ومساومة مالكيها بالأميرية.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أخطارا من قسم شرطة الأميرية مفاده تلقيه بلاغا ( من. م ع) 43 سنة، صاحب مصنع بلاستيك ومقيم شارع المطرية، باكتشافه سرقة السيارة ملكه ماركة شيفروليه " نقل" ـ حال توقفها أمام العقار سكنه، وفي وقت لاحق ورد إليه اتصال تليفوني من هاتف "محدد" ساومه خلاله المتصل على إعادة السيارة نظير مبلغ مالي 50 ألف جنيه.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة وتتبع خط سير هروب مرتكبيها أمكن ضبط السيارة المُستولى عليها بمكان إخفائها منطقة حدائق الأهرام.بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلًا من "م. ج" 24 سنة، عامل بمكتب سيارات والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام حبس جزئي "سرقة" بإجمالي حبس 4 سنوات، و"أ. م" 23 سنة، مندوب بشركة لقطع غيار السيارات الكائنة بنها قليوبية ومقيم بذات العنوان، والمطلوب التنفيذ عليه في 2 حكم حبس جزئي "تبديد" بإجمالي حبس سنتين.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ماركة شيفروليه بيك أب موديل 2013 حمراء اللون، والمبلغ بسرقتها في محضر جنح المرج، بتاريخ 27112020 بلاغ "ع. س" 59 سنة، تاجر ومقيم ـ عزبة النخل دائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما "مفتاح إنجليزي، مفك".وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارتين بأسلوب كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما بقصد مساومة مالكيها على إعادتها لهم نظير مبالغ مالية، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتين، واتهامهما بالسرقة.وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات النقل بذات الإسلوب ومساومة مالكيها وإعادتها لهم نظير مبالغ مالية، وأقرا بارتكاب 4 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب.وأضافا بقيامهما بمساومة مالكي السيارات المستولى عليها، وإعادتها لهم نظير تحصلهم على مبالغ مالية وإنفاقها على متطلباتهما الشخصية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.