ضبط المتهمين بسرقة تاكسي بالإكراه في بدر

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة، في ضبط مرتكبى واقعة سرقة سيارة أحد المواطنين بالإكراه بمدينة بدروردت معلومات للمقدم محمد عبدالمنعم رئيس وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بشأن قيام شخصَين بعرض سيارة أجرة "تاكسى" للبيع على أحد تجار الخردة بدائرة القسم للبيع بأقل من سعر مثيلاتها.بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن السيارة مُبلغ بسرقتها بمحافظة الشرقية كرهًا عن قائدها.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال حضورهما لاستقلال السيارة، وبحوزتهما 2 سلاح أبيض "كتر" و"سنجة"، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة كرهًا عن قائدها تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما.باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة والمتهمين واتهمهما بسرقته بالإكراه، وأمر اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.