بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من توقعات بتعاف اقتصادى

صعدت الأسهم الأمريكية، مع تطلع المستثمرين إلى تحسن الآفاق الاقتصادية في 2021، أعقاب توزيع لقاحات للوقاية من مرض «كوفيد-19»، وآمال في مزيد من الدعم المالي.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعًا 73.89 نقطة، أو 0.24%، إلى 30409.56 نقطة صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 500 نقاط، أو 0.13%، ليغلق عند 3732.04 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 19.78 نقطة، أو 0.15%، إلى 12877.00 نقطة.وتراجعت أحجام التداول، ومن المتوقع أن تبقى منخفضة في آخر جلسة تداول هذا العام.وستاندرد اند بورز 500 مرتفع حوالي 16% عن مستواه في بداية العام، إذ ساعدت تريليونات من الدولارات في تحفيز مالي ونقدي وتقدم في تطوير لقاحات المؤشر القياسي على الصعود بأكثر من 66% من أدنى مستوى إغلاق له هذا العام الذي سجله في 23 مارس.ويتجه المؤشر ناسداك المثقل بأسهم شركات التكنولوجيا لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2009.