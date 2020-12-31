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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من توقعات بتعاف اقتصادى

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:43 ص
وول ستريت
وول ستريت
وكالات
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صعدت الأسهم الأمريكية، مع تطلع المستثمرين إلى تحسن الآفاق الاقتصادية في 2021، أعقاب توزيع لقاحات للوقاية من مرض «كوفيد-19»، وآمال في مزيد من الدعم المالي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعًا 73.89 نقطة، أو 0.24%، إلى 30409.56 نقطة صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 500 نقاط، أو 0.13%، ليغلق عند 3732.04 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 19.78 نقطة، أو 0.15%، إلى 12877.00 نقطة.

وتراجعت أحجام التداول، ومن المتوقع أن تبقى منخفضة في آخر جلسة تداول هذا العام.

وستاندرد اند بورز 500 مرتفع حوالي 16% عن مستواه في بداية العام، إذ ساعدت تريليونات من الدولارات في تحفيز مالي ونقدي وتقدم في تطوير لقاحات المؤشر القياسي على الصعود بأكثر من 66% من أدنى مستوى إغلاق له هذا العام الذي سجله في 23 مارس.

ويتجه المؤشر ناسداك المثقل بأسهم شركات التكنولوجيا لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2009.

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