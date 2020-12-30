اقتصار صلوات رأس السنة على الكهنة والشمامسة بإيبارشية ملوي

أعلنت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة الأنبا ديمتريوس أسقف الإيبارشية، اقتصار احتفالات رأس السنة الميلادية، على الكهنة وعدد 5 شمامسة فقط، نظرًا لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19.وأشارت الإيبارشية في بيان لها إلى اقتصار صلوات القداسات العادية على نسبة حضور 25%، ودون حضور في قداسات عيدي الميلاد والغطاس مقتصرة على آباء كهنة الكنيسة وعدد محدود من الشمامسة.وتابعت أنه تقرر استئناف الأنشطة الكنسية خلال شهر يناير بأعداد محدودة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.