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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخفيض سعر تذكرة قلعة «قايتباي» لـ 5 جنيهات

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:48 م
قلعة قايتباي
قلعة قايتباي
هبه عويضه
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أعلن محمد متولي مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالي، أن سعر تذكرة زيارة قلعة قايتباي الآثرية، تم تخفيضه إلى 5 جنيهات خلال شهري يناير وفبراير 2021.

وأضاف «متولي» في بيان له اليوم، أنه بناءً على اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تم تطبيق سعر موحد لدخول المناطق الأثرية والمتاحف لجميع المصريين وهو سعر تذاكر الطلاب المصريين الذي يمثل ٥٠٪ من سعر التذكرة الكاملة خلال شهري يناير وفبراير ٢٠٢١، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق القرار فورا اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 112021.

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